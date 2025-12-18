;

Copa Chile de Tenis: estos son los 12 jugadores confirmados para el torneo

El campeonato, que marca el cierre de la temporada tenística, tendrá al campeón defensor como gran atractivo.

Carlos Madariaga

Como ha sido la tónica de los últimos años, la Copa Chile de Tenis será el último gran evento de la disciplina en la temporada.

En cualquier caso, los jugadores ya lo toman como parte de su pretemporada con miras al próximo año, pues se disputa en cancha dura, superficie que marca los primeros eventos a nivel ATP de 2026.

En la edición de esta temporada, la Copa Chile de Tenis comenzará a disputarse el lunes 22 de diciembre. La acción seguirá el martes 23 y el viernes 26, mientras que la gran final se desarrollará el sábado 27 de diciembre.

El listado de jugadores lo lidera el campeón defensor Tomás Barrios, mientras que el segundo cabeza de serie será Benjamín Torrealba.

Nicolás Villalón, Nicolás Bruna, Amador Salazar, Ignacio Becerra, Bautista de la Peña, Benjamín Torres, Tomás Menzel y Diego Ortiz también competirán en el Club de Tenis Providencia.

Además, la organización otorgó invitaciones para Bastián Zamora y Carlos Silva, mientras que otros dos jugadores ingresarán al cuadro principal de la Copa Chile de Tenis desde la qualy.

