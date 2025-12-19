Chile Open 2026 contará con el mejor tenista de Sudamérica en el ranking ATP / JAVIER TORRES

La edición 2026 del Chile Open sigue tomando forma poco a poco en torno a la conformación del listado de jugadores.

Esto considerando que hoy viernes, los organizadores ampliaron la nómina con un nombre a los ya ratificados Matteo Berrettini, Luciano Darderi y Alejandro Tabilo.

Se trata del mejor sudamericano del ranking ATP y semifinalista de la edición 2025 del Chile Open, el argentino Francisco Cerúndolo.

“Estoy muy contento de volver a este torneo y de disputar nuevamente una competencia en Sudamérica. Espero que todos puedan acompañarnos y disfrutar de un gran nivel de tenis, tanto mundial como sudamericano. Les mando un abrazo grande y estoy muy feliz de volver a verlos", expresó el 21 del mundo a través de un video en las redes oficiales del torneo.

Así las cosas, el también semifinalista del Masters 1000 de Madrid en 2025 irá por su revancha en la arcilla nacional. “Anuncios como la confirmación de Francisco Cerúndolo, el sudamericano mejor rankeado del ATP, son especialmente relevantes para el Bci Seguros ChileOpen porque elevan el nivel competitivo del torneo y generan un gran entusiasmo entre los fanáticos”, señaló Catalina Fillol, directora del Chile Open.