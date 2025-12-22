Un momento inesperado se vivió en Hay Que Decirlo cuando Willy Sabor confesó que recibió propuestas para abandonar Canal 13 y sumarse a nuevos proyectos televisivos. El comediante sorprendió al panel al confirmar que dos canales lo tienen en la mira.

“Puedo contar que el Kike me dijo: ‘Willy, ándate conmigo, porfa’. Me lo dijo en forma muy seria. Y Alexis Zamora me dijo ‘se vienen programas nuevos y te quiero llamar también para Chilevisión’ (...) Serían dos ofertas, nada concreto todavía, porque no hemos hablado de número ni nada”, reveló el humorista este viernes.

Según explicó, una de las ofertas corresponde a El Muro, que prepara su regreso en Mega, mientras que la otra apunta a Chilevisión, donde aparentemente revivirían el Club de la Comedia con un elenco renovado. Willy mantiene una estrecha relación con Kike Morandé y los actores del histórico programa, vínculo que se reforzó tras su participación en el episodio en vivo del jueves.

El comediante confesó que la decisión no será fácil: “Solamente yo les quiero decir algo, que lo estoy pensando. Anoche llegué como a las 2 y tanto, porque terminó el programa tarde, y me costó quedarme dormido (...) 5 y media, pensando, porque el Kike ya fue distinto, como me lo dijo, le salió del corazón”.

“Lo estoy pensando y por hoy... Lo estoy pensando, solo puedo decir eso. Firmé un contrato de confidencialidad (...) Yo, la verdad, con esto cierro, yo aquí tengo para rato. He tomado decisiones superfuertes, en la radio, en televisión y uno aprende. De verdad, después de haber pasado por todos los canales, este es el lugar donde me siento más querido”, concluyó.