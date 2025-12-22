;

VIDEO. Su respuesta emocionó al equipo: panelista de “Hay que decirlo” confiesa que recibió ofertas de dos canales

El rostro de Canal 13 sorprendió al revelar en vivo que pidieron por él en otras señales televisivas.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Un momento inesperado se vivió en Hay Que Decirlo cuando Willy Sabor confesó que recibió propuestas para abandonar Canal 13 y sumarse a nuevos proyectos televisivos. El comediante sorprendió al panel al confirmar que dos canales lo tienen en la mira.

Puedo contar que el Kike me dijo: ‘Willy, ándate conmigo, porfa’. Me lo dijo en forma muy seria. Y Alexis Zamora me dijo ‘se vienen programas nuevos y te quiero llamar también para Chilevisión’ (...) Serían dos ofertas, nada concreto todavía, porque no hemos hablado de número ni nada”, reveló el humorista este viernes.

Revisa también:

ADN

Según explicó, una de las ofertas corresponde a El Muro, que prepara su regreso en Mega, mientras que la otra apunta a Chilevisión, donde aparentemente revivirían el Club de la Comedia con un elenco renovado. Willy mantiene una estrecha relación con Kike Morandé y los actores del histórico programa, vínculo que se reforzó tras su participación en el episodio en vivo del jueves.

El comediante confesó que la decisión no será fácil: “Solamente yo les quiero decir algo, que lo estoy pensando. Anoche llegué como a las 2 y tanto, porque terminó el programa tarde, y me costó quedarme dormido (...) 5 y media, pensando, porque el Kike ya fue distinto, como me lo dijo, le salió del corazón”.

Lo estoy pensando y por hoy... Lo estoy pensando, solo puedo decir eso. Firmé un contrato de confidencialidad (...) Yo, la verdad, con esto cierro, yo aquí tengo para rato. He tomado decisiones superfuertes, en la radio, en televisión y uno aprende. De verdad, después de haber pasado por todos los canales, este es el lugar donde me siento más querido”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad