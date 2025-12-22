Oona Chaplin: la hija de un cineasta chileno, orgullosa de sus raíces mapuches, y que brilla como villana en “Avatar 3″

Oona Chaplin, nacida en Madrid en 1986, es una figura clave en Avatar: Fire and Ashdond, donde encarna a Varang, una líder Na’vi que desafía las creencias tradicionales y se posiciona como antagonista en la historia creada por James Cameron.

La actriz es hija de la intérprete Geraldine Chaplin y del cineasta chileno Patricio Castilla, quien debió exiliarse tras la dictadura de Augusto Pinochet. Además, la artista es nieta del legendario Charlie Chaplin y bisnieta del dramaturgo Eugene O’Neill.

Su vínculo con Chile se extiende a través de su abuela paterna, Hilda Valderrama, una abogada mapuche que luchó por los derechos indígenas. Esta herencia marcó profundamente a la actriz, quien en varias ocasiones ha expresado su orgullo por sus raíces.

En conversación con Los Angeles Times, donde conversó sobre su rol como villana en la última entrega de la saga creada por James Cameron, la intérprete destacó que “Avatar es una saga que ha podido entrelazar aspectos de mi vida que llevo en el corazón, sobre todo en relación a la cultura indígena”.

Enseguida agregó: “Es algo que me fascina, y no solo por la sangre, porque si bien es verdad que mi abuela era mapuche y aymara, no practicaba la cultura, y ser indígena no es una cuestión de raza, sino de cultura. Sea como sea, la herencia racial que ella tenía me llamó mucho la atención, y fui a Chile para conectarme con algo que me estaba jalando de las trenzas”.

“Luego me di cuenta de que mapuche significa persona de la tierra, por lo que yo no podía ser una mapuche del sur de Chile; pero sí podía dedicarme a tratar de ser una persona de la tierra. Llevo 15 años invirtiendo mucha energía en la investigación de la tecnología indígena, desde la cultivación hasta las medicinas, pasando por la construcción y la comprensión de la cosmología”, complementó.

Finalmente, Oona Chaplin también ha visitado el país natal de su padre en varias ocasiones y confesó a Culto, de La Tercera, que “es muy bonito Chile. Lo amo, amo el paisaje, y siempre es muy potente. Siempre me voy para Chile y luego necesito volver y tener como una semana para integrar, porque es muy potente para mí ir para allá”.