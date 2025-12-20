;

Regresa el Club de la Comedia: estos serían los comediantes que baraja CHV para el regreso del estelar de humor

Chilevisión prepara el regreso del espacio tras la salida de “Detrás del Muro”.

Nelson Quiroz

Chilevisión avanza a paso firme en el rediseño de su franja estelar tras la salida de Detrás del Muro rumbo a Mega. En ese contexto, en los pasillos de Machasa vuelve a tomar fuerza un nombre cargado de historia televisiva y nostalgia, que ya comienza a generar expectativa entre los seguidores del humor nacional.

Durante las últimas semanas, el canal ha ido dejando pistas sobre el proyecto que buscará ocupar ese espacio clave en pantalla.

Promociones al aire, frases cuidadosamente elegidas y el énfasis en el regreso de un “clásico” han alimentado las especulaciones sobre un formato que marcó a toda una generación y que hoy aparece como una carta segura para competir en sintonía.

ADN

Chilevisión

El movimiento no es casual. El buen rendimiento de otros programas de corte nostálgico ha reforzado la idea de apostar por marcas reconocidas, capaces de convocar tanto al público histórico como a nuevas audiencias. En ese escenario, el foco no solo está puesto en el formato, sino también en los rostros que podrían darle vida a esta nueva etapa.

ADN

Pese a una falta de confirmación oficial, ya comienzan a asomar los nombres que suenan con más fuerza para integrar el proyecto. Según distintos reportes del mundo televisivo, algunos comediantes que decidieron permanecer en CHV tras la reestructuración interna estarían considerados como piezas clave del elenco, junto a figuras ampliamente reconocidas por el público.

De acuerdo a Que Te lo Digo de Zona Latrina, entre ellos aparecen Christian Henríquez, conocido por su personaje Ruperto, María José Quiroz y Kurt Carrera. A eso se suma la opción de contar con un animador de trayectoria, rol que recaería en Leo Caprile, lo que marcaría un giro respecto a versiones anteriores del programa.

Además, otros nombres ligados al humor popular y al stand up, como Don Carter e Iván Arenas, también estarían en carpeta.

