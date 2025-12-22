“Ahí dije ‘esto no da para más’”: Carmen Gloria Arroyo revela el verdadero motivo de su salida de TVN

Tras años en la señal estatal, Carmen Gloria Arroyo confirmó en octubre que dejará TVN para sumarse a Mega. En conversación con el pódcast Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, la abogada reveló cómo se gestó este cambio y los motivos detrás de su decisión.

“Había ido a Quien quiere ser millonario, me fue re bien esa vez, hace mucho tiempo, cuando estaba la Diana (Bolocco). Y de ahí no había vuelto a entrar a Mega, hasta ahora, estos días. Que he ido a escondidas, todavía, porque tengo contrato hasta el 31 de diciembre en TVN”, comentó al inicio.

La jurista detalló que parte de su equipo ya trabaja en el nuevo proyecto: “Se fue un equipo de avanzada. Se fue la Romi, que es mi productora ejecutiva, con David, que es el productor general. Ellos ya están dentro de Mega, están trabajando en el desarrollo del proyecto. Que vamos a continuar obviamente con su esencia, pero la mejor versión del programa la vamos a tener ahora”.

“Y ahora, cuando se defina el proyecto, que va a ser entre esta semana y la próxima, empezamos a llevar al equipo. Ahí ya tiene que empezar todo el proceso de ingreso de Mega”, continuó.

Respecto a su salida de TVN, la animadora explicó: “Como a mediados de año cuando vino una estabilidad de no saber qué va a pasar con el canal. Ese era un tema. Había otro tema, que, el presupuesto, habíamos tenido dos reducciones o tres reducciones de presupuesto, y la reducción de presupuesto significa despido de gente, significa a rebajar cosas necesarias para la grabación”.

La también animadora mencionó las limitaciones que afectaron el programa: “Como, por ejemplo, traer casos de provincia, que tienen un costo, no solo no le pagamos a la gente para que vaya, pero sí les pagamos el traslado para llegar y todo. Ya no podíamos hacerlo, entonces estábamos reduciendo a solo casos de Santiago”.

“Días de grabación, que se redujeron también. Entonces, ya en vez de grabar dos, grabábamos uno, entonces empezaron a repetir. Entonces todo eso evidentemente es un desmedro al programa, le hace daño al programa y ahí dije ‘esto no da para más’”, complementó.

Luego, agregó: “O sea, con el dolor, hay que buscar otras alternativas, hay que barajar otras posibilidades, y me llegaron estas ofertas... Me lo tomé con calma, me senté a conversar”.

Finalmente, Carmen Gloria Arroyo concluyó: “Cuando ya TVN me llama y me cita para conversar, que fue en octubre, yo ya tenía zanjado el tema. Ya era tarde (...) Esto es pega y uno tiene que buscar las mejores condiciones”.