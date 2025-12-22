Reconocida actriz chilena es vista llegando a la casa de Trinidad Cruz-Coke, la hermana del asesinado Eduardo Cruz-Coke

Durante la mañana de este lunes, el equipo del matinal Contigo en la Mañana logró captar a Trinidad Cruz-Coke en la vía pública de la comuna de La Reina, luego de salir de la vivienda donde ocurrió el macabro crimen que terminó con la vida de su hermano Eduardo y sus dos sobrinos adolescentes.

La esposa de Jorge Ugalde, único imputado en el caso, caminaba junto a un hombre joven, ambos paseando a sus perros. Al respecto, la notera Daniela Muñoz relató: “Acaba de salir Trinidad Cruz-Coke de la casa. Los seguimos cerca de 100 metros, pero nos pidieron no seguirlos. Al parecer, uno de los hijos sería (el acompañante). Nos advirtió que los perros mordían”.

Minutos más tarde, la periodista entregó un dato que llamó la atención: “Llegó un auto, hace un ratito, hace aproximadamente media hora, y llegaron dos mujeres jóvenes, una de ellas con un tambor bastante grande, una especie de palo de bambú, y estaba en compañía de una actriz bastante reconocida en el ámbito nacional”.

Sobre la presencia de la intérprete, agregó: “También ha tenido distintas presentaciones en el extranjero, ella no quiso emitir ningún tipo de palabra (...) Nos pidieron por favor que tomáramos distancia, de que no les mostráramos el rostro”.

“Al parecer, son del mundo actoral, a una de ellas la reconocimos en realidad, prefiero reservarme su nombre porque me dijo que por favor no la mostráramos. Sin embargo, nos llama la atención, porque tampoco sabíamos o desconocemos ese vínculo que podría existir entre esta actriz y Trinidad (...) Ella solamente dijo que no la mostráramos, que no iba a emitir ningún tipo de declaración y que iba a hacer ingreso a la casa”, complementó.

Finalmente, se confirmó que la actriz mencionada no corresponde a Yuyuniz Navas, quien previamente había sido vinculada al caso por el mismo programa.