FOTOS. Ex Mundos Opuestos denuncia amenazas contra su bebé tras anunciar su voto en la segunda vuelta presidencial

El influencer aseguró haber recibido mensajes con amenazas de daño contra su hija de un año y medio.

Nelson Quiroz

El influencer y exintegrante del reality Mundos Opuestos 3, Mike Milfort, denunció haber recibido amenazas contra su hija de un año y medio luego de manifestar públicamente su postura de voto de cara a la segunda vuelta presidencial.

La acusación fue realizada a través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde suma más de 2,2 millones de seguidores.

Según relató, los mensajes comenzaron a llegar por interno luego de expresar que no apoya al candidato de derecha y reafirmar su respaldo a la opción de Jeannette Jara.

En una de las capturas compartidas, Milfort exhibió un mensaje que calificó como “el más piola” entre los recibidos, el que incluía insultos y deseos de expulsión del país, además de referencias ofensivas hacia su hija.

“Me han llegado amenazas que no pondré las capturas porque me bajan la cuenta, pero todas las amenazas tienen que ver con infringirle daño a mi pequeña hija de un año y medio”, afirmó el creador de contenido. “Así es, me da miedo que un candidato apoyado por gente tan violenta gane”, agregó.

Milfort también explicó que decidió no exponer los perfiles desde donde provienen los mensajes para evitar una escalada de acoso. “Con la cantidad de gente que me ve tengo un gran poder, y eso lleva una gran responsabilidad. Si publico una cuenta real, esa persona también podría recibir amenazas y se haría un ciclo sin fin”, señaló.

En sus publicaciones, el influencer hizo además una reflexión sobre el clima político y el impacto de los discursos de odio, llamando a no desear que a un eventual gobierno “le vaya mal”, ya que, según planteó, quienes terminan pagando las consecuencias son los sectores más vulnerables. “Si gana Kast, ojalá lo haga excelente, y si gana Jara igual. Desear lo contrario es egoísta”, sostuvo.

