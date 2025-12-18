Hombre muere tras ser atropellado por Biotren en Concepción: Carabineros indaga el trágico deceso

Un hombre murió durante la mañana de este jueves tras ser atropellado por un Biotren en Concepción, en la región del Biobío.

La víctima, un joven trabajador subcontratista de 25 años, fue impactado por el tren de pasajeros en el cruce peatonal de calle San Martín con avenida Padre Hurtado, pasadas las 08:00 horas.

Esta situación obligó a suspender el tránsito ferroviario, lo que generó retrasos en el servicio desde Hualqui hacia Talcahuano.

El convoy trasladaba a cerca de 300 pasajeros que fueron evacuados de manera preventiva, sin que se reportaran personas lesionadas, al igual que la tripulación.

Por orden del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la SIAT de Carabineros. El teniente Daniel Núñez explicó que se están recopilando todos los antecedentes para determinar la dinámica del atropello.

En tanto, EFE Sur lamentó la muerte del trabajador mediante un comunicado, reiterando el llamado a respetar las señales del tránsito, mantener atención en los cruces férreos y evitar cualquier elemento que pueda distraer. La empresa recordó que las acciones parar, mirar y escuchar siguen siendo claves para prevenir accidentes en la red ferroviaria.

Desde el Gobierno también expresaron preocupación, recalcando que se trata de un trabajador que se dirigía a sus labores. Además, comentaron que se debe esperar el resultado de las pericias y reforzaron la importancia de las campañas de autocuidado en zonas ferroviarias, tanto vehiculares como peatonales, por tratarse de espacios de riesgo. Así lo dio a conocer a Radio ADN el seremi de Obras Públicas y de Transportes, subrogante, Hugo Cautivo.

“Lamentamos la noticia que ocurrió esta mañana, obviamente que todo lo que significa la pérdida de una vida humana en el contexto, además, de un accidente con el Biotren, nos impacta también por el hecho de que la persona fallecida en un subcontratista del viaducto Chacabuco”, señaló.

“Esperaremos el resultado de la investigación de las causas de este accidente y seguiremos como siempre con las políticas permanentes en materia de difusión de lo que significa, sobre todo en materia de cruces ferroviarios, ya sean vehiculares o personales”, agregó.

La SIAT continúa con la recopilación de pericias mientras el servicio del Biotren retomó su operación con normalidad, en una mañana marcada por el impacto y las preguntas en torno a un cruce que ya había registrado episodios de riesgo en el pasado.