¿Somos fríos como chilenos? Venezolano explica por qué “en Chile no se entra rápido en confianza”

Hizo un llamado a distinguir la timidez y el cuidado.

José Campillay

La idea de que los chilenos somos fríos se repite de forma muy especial en las conversaciones cotidianas e interacciones de redes sociales entre inmigrantes, llegando a ser objeto de crítica directa en muchas ocasiones.

Pero para Vilce, venezolano residente en Chile, esa etiqueta no es precisa y es superficial. “Decir que Chile es un país frío es una explicación, pero en realidad no explica nada”, plantea en un video publicado en TikTok.

Lejos de reforzar el cliché, propone leer la cultura chilena desde otra perspectiva: “En Chile no se entra rápido en confianza, no porque no existe interés, sino porque hay muchos filtros”, sostiene.

“La gente conversa, se ríe, comparte espacios, hace vida social”, asegura, indicando que la diferencia está en los códigos que regulan cuándo, cómo y con quién se abre realmente la puerta a la intimidad.

Antes de que eso ocurra, se observa, se mide, se “prueba el terreno”. No es rechazo, insiste, es cautela. Esa distancia inicial, leída desde otras culturas más expansivas, suele confundirse con frialdad.

“Por eso hay personas que sienten que cuesta ser amigos acá”, reconoce @vilcemusic, haciendo hincapié en que “cuando logras entrar en un círculo, la relación es estable, leal y duradera”.

En vez de un país de vínculos rápidos, lo describe como un país de “vínculos lentos”. Esa categoría desplaza la crítica y la convierte en descripción cultural.

El problema de decir simplemente “Chile es frío”, advierte, es que “borra todo eso. No distingue entre distancia inicial y desinterés real. No distingue entre timidez y cuidado. No distingue entre cultura y personalidad”.

“Un país con códigos”

Frente a esto, el creador de contenido sugiere que mucho de ese malestar puede disminuir si cambia el código de lectura. Lo que desde afuera se percibe como “mala onda” puede entenderse, dice, “no como mala onda, sino como una forma específica de relacionarse. Una que no se acelera, no se fuerza y no se regala”.

No es frío, es un país con códigos. Y si no los entiendes, parece distancia“, complementó, pero reiterando que ”si los entiendes, todo cambia”.

Su reflexión interpela tanto a migrantes como a chilenos: a los primeros, a no rendirse ante la etiqueta de frialdad y a aprender a leer esos filtros; a los segundos, a tomar conciencia de cómo esa cautela se ve desde afuera.

En un Chile marcado por la diversidad cultural y por tensiones cotidianas en la convivencia, el video de Vilce funciona como espejo y traducción. No niega que cueste entrar en confianza; explica por qué.

