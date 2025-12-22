VIDEO. Cámaras de seguridad captan momento exacto en que ejecutiva atropella a mujer con su camioneta y se da a la fuga
La alta ejecutiva impactó violentamente a una peatona de 55 años en el centro de Concepción y continuó su marcha. La víctima se mantiene en riesgo vital.
Una grave situación judicial y de salud pública remece a la Región del Biobío. Macarena Vega, quien se desempeña como gerenta de la corporación Desarrolla Biobío, fue formalizada por la justicia tras atropellar a una mujer de 55 años y huir del lugar sin prestarle auxilio, dejándola en riesgo vital.
El incidente ocurrió el pasado jueves en la intersección de las calles Salas con O’Higgins, en pleno centro penquista. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que Vega, al mando de una camioneta Chevrolet Silverado, esperó el paso de peatones para virar a la izquierda. Sin embargo, al iniciar la marcha, impactó violentamente a Eva Fuentes, quien cruzaba la calzada, para luego continuar su camino sin detenerse.
Estado de la víctima y cargos
Eva Fuentes fue socorrida por transeúntes y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Concepción. Según los últimos reportes médicos, la mujer fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permanece en riesgo vital debido a la gravedad de sus lesiones, informa Canal 9 del Bio Bio TV.
En la audiencia de formalización, el Ministerio Público imputó a Vega por cuasidelito de lesiones graves gravísimas. El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional mientras dura la investigación. Trascendió que la ejecutiva se encuentra actualmente alejada de sus funciones laborales bajo licencia médica.
La defensa: “Puntos ciegos”
La estrategia legal de la imputada se ha centrado en negar la intencionalidad de la fuga. Su defensa sostiene que Vega “no se percató de la presencia de la afectada” debido a dos factores: el gran tamaño de la camioneta Silverado y el encandilamiento provocado por el sol que le daba en el rostro en ese momento.
Esta versión ha sido rechazada tajantemente por la familia de la víctima. El abogado querellante advirtió que dicha explicación será “difícil de comprobar” y confirmó que preparan una querella criminal contra la ejecutiva para buscar las máximas responsabilidades penales por el abandono de la víctima.
