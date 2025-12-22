;

Representante de Esteban Andrada es pesimista sobre las chances de que pueda llegar a Colo Colo

En conversación con ADN Deportes, Luciano Nicotra aseguró que, más allá del interés del jugador, su presente en España hace difícil las negociaciones.

Carlos Madariaga

Cristian Alvarado

Representante de Esteban Andrada es pesimista sobre las chances de que pueda llegar a Colo Colo

Representante de Esteban Andrada es pesimista sobre las chances de que pueda llegar a Colo Colo / Jason Allen/ISI Photos

Colo Colo busca afanosamente un arquero que pueda pelear con Fernando de Paul la titularidad de cara al 2026.

Al respecto, un nombre que propuso el entrenador Fernando Ortiz es el de Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, donde llegó a mitad de año proveniente de Monterrey.

Al argentino, de 34 años, le interesa venir al “Cacique”. “Estuvo con Fernando en Monterrey, tuvo buena relación con él (...) A cualquier jugador le seduce ir a Colo Colo y más si ya conoces al entrenador. Eso lo ha motivado al jugador, pero dependemos 100% de Zaragoza”, explicó, en conversación con ADN Deportes, su representante, Luciano Nicotra.

De hecho, en México, donde son dueños de su pase, no se complican. “En Monterrey me dijeron que si aparecía un nuevo club y Zaragoza lo libera, ven con buenos ojos una renegociación”, dijo el empresario.

Sin embargo, el presente de Esteban Andrada en el Real Zaragoza ha llevado a los españoles a negarse a su salida. “Tengo una reunión con él en su llegada a Argentina hoy. Ve con buenos ojos la salida, pero dependemos de Zaragoza, porque tiene contrato hasta junio y no tiene cláusula de salida. Hablé con el director deportivo, Txema Indias, y me dijo que el jugador no sale bajo ningún concepto”, reconoció Luciano Nicotra.

“Cambiaron de entrenador, pasó a ser figura del equipo y su salida, desde el lado de Zaragoza, está complicada”, concluyó, aludiendo al hecho de que el portero trasandino ha jugado cinco de los últimos siete partidos del club, con lo que su llegada a Colo Colo está complicada.

