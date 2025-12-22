Club Deportivo y Social Unión Española solicita apoyo para reforzar acciones judiciales en torno al futuro del Santa Laura / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Unión Española atraviesa por un duro presente luego que se concretara su descenso a la Primera B.

Una de las especulaciones que marcaron las últimas semanas fue la chance de que el estadio Santa Laura saliera a la venta, cuestión que fue desestimada por el controlador del club, Jorge Segovia.

Sin embargo, la propiedad del recinto de Independencia se mantiene todavía en un litigio legal, considerando que en 2018, a 10 años de la llegada del empresario hispano, tenía la primera opción de comprar el recinto deportivo.

Dicha situación quedó “congelada” desde entonces luego que, un día antes que venciera el plazo para que Jorge Segovia pudiera comprar Santa Laura en 175.000 UF, un grupo de hinchas de Unión Española presentó una medida precautoria que invalidó el proceso de venta.

Dicha situación se mantiene vigente y en el Club Deportivo y Social Unión Española han ido reactivando su base de socios con tal de conservar la propiedad del Santa Laura.

“Hoy creemos que es absolutamente necesario reforzar las acciones judiciales que apuntan a la revisión de la legalidad del contrato de Usufructo y Opción de Compra por Santa Laura, que fue firmado a través de una compleja operación en el año 2008. Necesitamos de la participación y compromiso de todos ustedes para enfrentar adecuadamente las obligaciones financieras que este proceso nos demanda”, recalcaron a través de un comunicado, en el cual apuntaron a recaudar fondos para aquellas gestiones.

De hecho, el directorio del Club Deportivo y Social Unión Española anunció un aumento de la cuota anual a una suma de $120.000 (la cual es de $25.000 para mayores de 75 años y menores de 25 años).

“Entendemos que constituye un aumento de valor importante y que muchos no estarán en condiciones de abordarlo, pero nos asiste la convicción también que hay una inmensa mayoría disponible para qué bajo un compromiso de confidencialidad y control trasparente, hagamos el esfuerzo necesario para cumplir el objetivo”, concluyeron, apuntando a mantener la batalla legal con tal de impedir que Jorge Segovia tenga la propiedad del recinto deportivo.