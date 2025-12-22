Lunes clave para la U: directorio de Azul Azul resolverá la salida de Gustavo Álvarez y su reemplazante / Getty Images

Este lunes 22 de diciembre asoma como decisivo para el desarrollo de la temporada 2026 de la U de Chile, considerando la postergación de la reunión de directorio que estaba agendada para el pasado viernes.

Todo amparado en que este fin de semana se pudiera llegar a acuerdo para resolver la salida de Gustavo Álvarez.

Según información de ADN Deportes, para la jornada citada para las 13 horas de esta jornada, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, dará detalles del acuerdo con el argentino.

Al respecto, dicha situación llevaría a que la U de Chile resignaría gran parte de los 1,2 millones de dólares para la cláusula de salida de Gustavo Álvarez, con el DT apuntando a pagar en cuotas cerca de 500 mil dólares.

Junto con zanjar aquello, también Azul Azul empezará a revisar la lista de candidatos para reemplazarlo.

Si bien el portugués Renato Paiva es el principal candidato, Manuel Mayo propondría también la chance de sumar a “Paqui” Meneghini, que no seguirá en O’Higgins, además de otras opciones como la de Fabián Bustos, que este año dirigió a Olimpia de Paraguay.