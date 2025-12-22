;

Nuevo viaje de Kast: presidente electo pone rumbo a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa

La cita se da en la misma jornada en que el líder republicano sostuvo una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet.

El presidente electo, José Antonio Kast, emprenderá la tarde de este lunes un viaje oficial a Ecuador, donde se reunirá este martes con su par Daniel Noboa, esto, luego de visitar Argentina a días de triunfar en las elecciones chilenas.

La visita, de carácter breve, estará centrada en la crisis migratoria regional, el combate al crimen organizado y la posibilidad de implementar un corredor humanitario tras el endurecimiento de las fronteras en Perú.

La delegación que acompañará a Kast en Ecuador estará integrada por su asesor Cristián Valenzuela, su encargada de comunicaciones María Paz Fadel, el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y el general en retiro Cristián Vial, ambos senadores electos. También formará parte del viaje Antonio Barchiesi, fundador del Partido Republicano y exconsejero constitucional, indicó La Tercera.

El viaje a Ecuador se da el mismo día que el líder republicano concretara una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Tras la cita, el presidente electo evitó pronunciarse sobre un eventual respaldo de Chile a la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU.

El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas en la sede de la fundación Horizonte Ciudadano, generó expectación política, pero el futuro jefe de Estado recalcó que no le corresponde fijar una postura antes de asumir formalmente la Presidencia.

