Una niña de 10 años permanece internada en estado grave en la Clínica Indisa luego de haber sido atacada por perros en el domicilio de un familiar que estaba a cargo de su cuidado.

El hecho ocurrió el pasado lunes en la comuna de Calera de Tango y fue denunciado públicamente por su madre, María Fernanda Lago, quien acusa negligencia y demora en la respuesta judicial.

A través de redes sociales, la mujer relató que su hija se encuentra en riesgo vital y que lo ocurrido no puede ser calificado como un accidente. “Mi hija tiene 10 años y hoy se encuentra luchando por su vida (…) no un accidente, una negligencia ocurrida en la casa de un familiar importante de ella”, afirmó.

Según su testimonio, la menor habría permanecido sin supervisión durante un periodo de 40 minutos antes del ataque.

“Fue mordida más de 130 oportunidades, solo en su bracito por perros de raza lobo argentino y mastín napolitano, arrancándole su cuero cabelludo, comiendo aparte de su masita encefalocraneano, y está viva, voy, por las ganas que ella tiene de vivir”, aseguró Lagos.

“Estuvo gritando, pidió ayuda y no fue atendida”

“Ella estuvo luchando por su vida”, sostuvo Lago, agregando que su hija pidió auxilio sin recibir ayuda oportuna. “Estuvo gritando, pidió ayuda y no fue atendida”, señaló.

La madre explicó que, tras el ataque, realizaron la denuncia correspondiente, pero acusó lentitud en el avance del caso. “Hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna” y aseguró que su hija se encuentra “completamente desprotegida a nivel legal”.

Finalmente, hizo un llamado público a difundir la situación para visibilizar lo ocurrido. “Necesito que se haga justicia, mi hija está grave y luchando por su vida”, expresó.

Por respeto al proceso judicial en curso, decidió no entregar la identidad ni el parentesco de la persona responsable del cuidado de la menor al momento de los hechos.