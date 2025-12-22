;

Chile cierra al alza el 2025 en el ranking FIFA

El elenco nacional se benefició de su última gira por Rusia.

Carlos Madariaga

Este lunes se oficializó el último ranking FIFA de 2025, sin mayores novedades en torno a la perspectiva general.

En ese ámbito, España se mantiene como la mejor selección del planeta, seguido de Argentina y Francia.

Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia cierran el top 10, con Marruecos ad portas de entrar luego de ganar la Copa Árabe.

En ese contexto, destacó que Chile terminó el año subiendo puestos en el escalafón planetario.

Siendo bien específicos, La Roja trepó un lugar para ubicarse 52 gracias a su victoria ante Perú, la que fue contabilizada para esta actualización del ranking FIFA.

Paradójicamente, los del Rímac se pusieron en el puesto 51 pese a la caída ante el elenco nacional en Sochi.

Todo un consuelo menor para ambas selecciones, eliminadas del Mundial 2026, en contraste con un Bolivia que, si bien alcanzó el lugar 76 del ranking FIFA, se sigue preparando para disputar el repechaje a la cita planetaria en marzo del próximo año.

