Este lunes se confirmó que Francisco Meneghini no continuará en la banca de O’Higgins para 2026, lo que deja al entrenador argentino como uno de los principales candidatos para asumir en la Universidad de Chile, una vez que logre destrabarse la salida de Gustavo Álvarez.

Uno de los jugadores dirigidos por “Paqui” en el “Capo de Provincia” fue Jorge Deschamps, portero chileno que, en conversación con ADN Deportes, tuvo muy buenas palabras para el DT argentino, asegurando que está más que preparado para asumir un desafío como el de la U.

“Al igual que ustedes, también me enteré hace poco de que no continúa en O’Higgins. Muchas veces esto no tiene que ver con el entrenador. Yo tengo claro que él quería continuar con el proceso, pero tiene relación con las formas en que se hacen las cosas. No tengo ninguna duda de que, de la mano de los anteriores dueños, ‘Paqui’ hubiese estado firmado hace mucho tiempo”, comenzó diciendo el guardameta de 41 años.

Respecto a si cree que Meneghini tiene lo necesario para asumir la banca azul, respondió: “Por supuesto que sí. No solo él, sino que todo su cuerpo técnico se ha preparado durante muchos años para asumir una responsabilidad como la que amerita un club como la U. Si toman la decisión de llevarlo a él, van a venir muchos éxitos para la institución”.

“Hace algunas temporadas tuvo la oportunidad de asumir ese desafío, pero consideraron que no era el momento. Hoy está preparado, con mucha más experiencia, y los números hablan por sí solos. Es la hora de que pueda dar el salto y ojalá la gente confíe en él”, agregó.

Sobre cómo evalúa el paso del joven técnico por Rancagua, señaló: “Fue espectacular, si lo puedo resumir en una palabra. Destaco el manejo de los entrenamientos y la forma en que a él le gustaba que el equipo se comportara dentro de los partidos”.

“El profe es un obsesionado con el estudio del fútbol y de los rivales. Seguramente eso tiene que ver con sus inicios como entrenador de la mano de Marcelo Bielsa y Sebastián Beccacece. Su cuerpo técnico te hace sentir eso: no dejar nada al azar. Dependiendo de cómo se juegue, bien o mal, el equipo tiene una identidad y esa debe mantenerse siempre”, sentenció Deschamps sobre “Paqui” Meneghini.