El artista nacional logró un récord en la historia musical chilena que hasta hoy no ha sido superado.

Este domingo se confirmó la muerte del cantautor chileno Julio Zegers Landa, quien falleció a los 81 años, según informó la Municipalidad de El Monte a través de su cuenta de Instagram.

La partida del músico revive un hecho único en la historia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: Zegers es el único solista que ha ganado dos veces el primer lugar en la competencia. Este registro lo alcanzó al imponerse en las ediciones de 1970 y 1973, consolidando su nombre en el certamen más importante de música popular en Chile y Latinoamérica.

El artista, también arquitecto y publicista, obtuvo ambos reconocimientos como autor e intérprete de Canción a Magdalena (1970) y Los Pasajeros (1973), obras que marcaron su trayectoria. A diferencia de otros triunfos repetidos, su doble victoria permanece como un récord individual que no ha vuelto a repetirse.

Su carrera estuvo vinculada al movimiento del canto nuevo, corriente musical que influyó en la cultura chilena durante las décadas de 1960 y 1970.

En 1978 participó en la preselección nacional para el Festival de la Canción de la OTI, realizada en Santiago, con la canción El cantar del cantor. Alcanzó la final, pero fue derrotado por Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión descubrirás qué aburrido estarás por la tarde de Florcita Motuda.

En 2022, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales lo reconoció como Figura Fundamental de la Música Chilena, junto a Ginette Acevedo.

