Ca7riel & Paco Amoroso posponen su nuevo disco el mismo día del lanzamiento

El dúo argentino decidió suspender el estreno de “Top of the Hills” y frenar su próxima gira, argumentando la necesidad de descansar y priorizar su bienestar personal.

Verónica Villalobos

Ca7riel & Paco Amoroso posponen su nuevo disco el mismo día del lanzamiento

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso anunció la postergación del lanzamiento de su nuevo álbum “Top of the Hills”, decisión que fue comunicada el mismo viernes 19 de diciembre, fecha en que estaba previsto su estreno oficial. La determinación incluye además la suspensión de la gira asociada al disco, ambas “hasta nuevo aviso”.

A través de redes sociales, los artistas se dirigieron directamente a sus seguidores para explicar las razones detrás de la medida. “A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, señalaron, agregando que se vieron sobrepasados por “un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar”, lo que los llevó a tomar decisiones apresuradas. En ese contexto, indicaron que necesitan “descansar y sanar”.

El álbum, que contempla doce canciones e incluye el single “Gimme More”, fue concebido en un periodo que el propio dúo definió como de “demasiada velocidad”. Según informó previamente la discográfica Sony Music, el disco fue grabado en tan solo dos semanas, descritas como “electrizantes”.

La postergación ocurre tras un año especialmente exitoso para la dupla, luego de que su proyecto anterior, “Papota”, les permitiera igualar a Bad Bunny con cinco premios Latin Grammy en la ceremonia realizada en noviembre, consolidando su posición como una de las propuestas más influyentes de la escena musical latinoamericana actual.

