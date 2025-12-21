;

Peter Ron se toma el corazón de Santiago con “Nada que hacer”: un estreno de rock chileno con ADN penquista

La banda oriunda de Concepción presenta su nuevo single con una intervención urbana en el Paseo Huérfanos y una colaboración clave del rock nacional, marcando un paso decisivo rumbo a su próximo álbum de estudio.

Verónica Villalobos

Santiago

La agrupación penquista Peter Ron anunció el estreno de “Nada que hacer”, su segundo single de cara a su nuevo álbum de estudio, cuyo lanzamiento audiovisual se concretó este viernes 19 de diciembre a través de YouTube. El videoclip fue grabado como una intervención urbana en pleno Paseo Huérfanos, en el centro de Santiago, apostando por una puesta en escena directa y callejera frente al público transeúnte.

La pieza audiovisual fue dirigida y producida por Claudio Araya Cabrera y se aleja del formato tradicional, privilegiando una irrupción sonora en el espacio público que refuerza el carácter crudo y frontal de la canción. Esta propuesta se complementa con el arte del single, desarrollado por el artista Ricardo Figueroa, quien plasmó visualmente la identidad de esta nueva etapa de la banda.

Uno de los hitos del lanzamiento es la participación de Eugenio Marín, reconocido baterista de Rama y Fiskales Ad-Hok, quien aporta potencia y experiencia a la base rítmica del tema. El single ya se encuentra disponible en plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music y Deezer, mientras que el estreno oficial del videoclip se realizó a las 18:00 horas del mismo día.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tras adjudicarse los Fondos de la Música 2025, apoyo que refuerza la proyección del grupo para el próximo año y consolida su apuesta por posicionar este trabajo como uno de los lanzamientos destacados del rock chileno reciente.

