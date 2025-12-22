¿Llegará a la U? “Paqui” Meneghini no llega a acuerdo y deja O’Higgins / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Uno de los grandes ganadores de la temporada 2025 es Francisco “Paqui” Meneghini, que reverdeció laureles en el futbol chileno al tener una gran campaña con O’Higgins.

Quien comenzara su carrera como entrenador al alero de Marcelo Bielsa en La Roja terminó logrando una histórica clasificación a la Copa Libertadores con los de Rancagua al finalizar terceros en el Campeonato Nacional 2025.

Sin embargo, en paralelo al cierre de la temporada, el nombre de “Paqui” comenzó a ser relacionado con la Universidad de Chile ante la partida de Gustavo Álvarez.

Días atrás se planteaba que Francisco Meneghini tenía ya gestiones avanzadas para una extensión de contrato por las próximas dos temporadas.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, las negociaciones tras el fin de su contrato no prosperaron y no llegaron a acuerdo con la directiva celeste, con lo que no seguirá en O’Higgins.

De hecho, “Paqui” Meneghini ya se despidió del plantel mediante vía remota, considerando que los jugadores están de vacaciones.

La directiva de O’Higgins oficializó este lunes la salida del entrenador, apuntando que “el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”.

📰 Comunicado Oficial | A nuestros Socios, hinchas y a la comunidad celeste en general, queremos informar lo siguiente: pic.twitter.com/9c36mvcm43 — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) December 22, 2025

Ahora, el DT de 37 años espera ofertas, con lo que su nombre vuelve a la palestra para llegar a la U de Chile, que este lunes debe resolver la salida de Gustavo Álvarez y en paralelo ver a su reemplazante, lista en la que el portugués Renato Paiva corría con ventaja.