La Primera B de la temporada 2026 apunta a ser una de las más atractivas de los últimos años, con grandes equipos disputando el ascenso, como Unión Española, Cobreloa, Santiago Wanderers, Deportes Iquique, entre otros.

Uno de los clubes que no aparece como candidato natural al título, pero que sí apuesta por un trabajo serio y sostenido, es Deportes Recoleta, que tendrá en la banca a Francisco Arrué, ex entrenador de Audax Italiano y Ñublense en Primera División. El DT conversó este lunes con Los Tenores de la Tarde sobre su nuevo desafío en el conjunto “textilero”.

“Feliz por la oportunidad de trabajo. Agradecer a Recoleta por la confianza en mí y en mi cuerpo técnico para este proyecto 2026. Contento de volver tras un paso muy corto por Ñublense, incluso jugando Copa Libertadores”, comenzó señalando el entrenador de 48 años, que asume por segunda vez en la Liga de Ascenso, tras dirigir a San Marcos de Arica en 2023.

Sobre la competitividad de la categoría, Arrué afirmó: “Va a ser uno de los torneos más emocionantes de la B, porque hay equipos con mucha historia. Es un desafío para todos los entrenadores competir y lograr el ascenso. En la B muchas veces no se sabe hasta el final quién asciende o quién entra a la Liguilla”.

Además, se refirió al interés de Colo Colo por el arquero Jaime Vargas y a la posibilidad de perder a uno de sus valores más importantes: “La posibilidad siempre está. A Jaime lo conozco hace mucho tiempo, es un arquero con mucha proyección. Si sale, que sea beneficioso para el club y para él. Como entrenador lo tomo de buena forma; estamos preparados para esa partida y, si no ocurre, potenciarlo aún más”, explicó.

Consultado sobre la conformación del plantel, el DT aseguró: “He llamado a los jugadores que quiero para este proyecto. Uno necesita futbolistas con hambre, que quieran lograr objetivos. Estamos eligiendo con pinzas, pero jugadores convencidos”.

Finalmente, Arrué cerró con una reflexión sobre el perfil del club: “Recoleta no es un equipo con mucha historia, pero al estar en Santiago puede generar una sensación de confort, y eso es lo que no queremos. Buscamos jugadores que vengan por más, ajustándonos siempre al presupuesto de la institución”, sentenció “Pancho” Arrué.