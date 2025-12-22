;

AUDIO. “Estar en Santiago puede generar una sensación de confort, y eso no lo queremos. Necesitamos futbolistas con hambre”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Francisco Arrué, nuevo entrenador de Deportes Recoleta, se refirió a la ardua competencia que se vivirá en la Primera B durante la temporada 2026.

Javier Catalán

Francisco Arrué, DT de Deportes Recoleta

Francisco Arrué, DT de Deportes Recoleta

08:14

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Primera B de la temporada 2026 apunta a ser una de las más atractivas de los últimos años, con grandes equipos disputando el ascenso, como Unión Española, Cobreloa, Santiago Wanderers, Deportes Iquique, entre otros.

Uno de los clubes que no aparece como candidato natural al título, pero que sí apuesta por un trabajo serio y sostenido, es Deportes Recoleta, que tendrá en la banca a Francisco Arrué, ex entrenador de Audax Italiano y Ñublense en Primera División. El DT conversó este lunes con Los Tenores de la Tarde sobre su nuevo desafío en el conjunto “textilero”.

“Feliz por la oportunidad de trabajo. Agradecer a Recoleta por la confianza en mí y en mi cuerpo técnico para este proyecto 2026. Contento de volver tras un paso muy corto por Ñublense, incluso jugando Copa Libertadores”, comenzó señalando el entrenador de 48 años, que asume por segunda vez en la Liga de Ascenso, tras dirigir a San Marcos de Arica en 2023.

Revisa también:

ADN

Sobre la competitividad de la categoría, Arrué afirmó: “Va a ser uno de los torneos más emocionantes de la B, porque hay equipos con mucha historia. Es un desafío para todos los entrenadores competir y lograr el ascenso. En la B muchas veces no se sabe hasta el final quién asciende o quién entra a la Liguilla”.

Además, se refirió al interés de Colo Colo por el arquero Jaime Vargas y a la posibilidad de perder a uno de sus valores más importantes: “La posibilidad siempre está. A Jaime lo conozco hace mucho tiempo, es un arquero con mucha proyección. Si sale, que sea beneficioso para el club y para él. Como entrenador lo tomo de buena forma; estamos preparados para esa partida y, si no ocurre, potenciarlo aún más”, explicó.

Consultado sobre la conformación del plantel, el DT aseguró: “He llamado a los jugadores que quiero para este proyecto. Uno necesita futbolistas con hambre, que quieran lograr objetivos. Estamos eligiendo con pinzas, pero jugadores convencidos”.

Finalmente, Arrué cerró con una reflexión sobre el perfil del club: “Recoleta no es un equipo con mucha historia, pero al estar en Santiago puede generar una sensación de confort, y eso es lo que no queremos. Buscamos jugadores que vengan por más, ajustándonos siempre al presupuesto de la institución”, sentenció “Pancho” Arrué.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad