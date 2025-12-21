;

Tras golear al Getafe: el claro aviso que lanzó Manuel Pellegrini a la dirigencia del Real Betis

El entrenador chileno anticipó el mercado de fichajes europeo y dejó clara su postura ante la eventual salida de jugadores.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

El Real Betis de Manuel Pellegrini sumó un nuevo triunfo este domingo tras golear 4-0 al Getafe por la fecha 17 de La Liga española.

Tras la victoria, el técnico chileno destacó el buen momento que atraviesa su equipo en los tres torneos que está disputando. “Estamos en octavos de final de la Copa del Rey, estamos entre los primeros ocho en la Europa League y estamos sextos en La Liga española. Creo que es un gran rendimiento del equipo. Siempre intentaremos llegar más arriba, pero eso no depende solamente de nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

Además, el “Ingeniero” anticipó el mercado de fichajes europeo que comenzará en enero. Yo siempre estoy en comunicación con la dirección deportiva, pero por ahora no hemos hablado nada. El presidente del club dijo que, para que llegue algún jugador, debe salir otro. Hay que ver quién sale”, indicó.

En la misma línea, Manuel Pellegrini le dejó un claro aviso a la dirigencia del Betis: “Lo importante es no despotenciarnos vendiendo jugadores este mercado”.

“El equipo está justo para seguir ascendiendo en las competiciones, así que vamos a ver lo que sucede en enero. Siempre hay sorpresas en el mercado, ojalá este sea para mejorar”, concluyó el entrenador de 72 años.

