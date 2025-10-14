Finalizaron las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026: estas son las selecciones clasificadas

Durante la jornada de este martes, se cerró la fase de grupos de las Eliminatorias Africanas, donde se definieron los 9 primeros clasificados de la federación al Mundial 2026.

Con Egipto, Marruecos, Túnez, Cabo Verde, Argelia y Ghana ya clasificados en las fechas anteriores, hoy restaban por definirse los últimos tres equipos que obtendrían pasajes directos a Norteamérica.

En primera instancia, fue Sudáfrica quien consiguió clasificarse en una definición épica, luego de imponerse ante Ruanda por 3-0 y aprovechar el triunfo de Nigeria sobre Benín, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo C por apenas un punto de ventaja sobre sus perseguidores.

Luego fue el turno de Senegal, que pese a ser una de las favoritas tuvo que esperar hasta el final para asegurar su puesto en la Copa del Mundo. Tras derrotar 3-0 a Mauritania, logró quedarse con la punta del Grupo B, en un mano a mano muy ajustado con la República Democrática del Congo.

Por último, Costa de Marfil venció 2-0 a Kenia y consiguió despegarse de Gabón en el Grupo F, cerrando así la lista de clasificados directos por África.

Además, el cupo para el repechaje se definirá de enfrentamientos de eliminación directa entre los mejores segundos, que fueron: Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Burkina Faso.

Los representantes de África en el Mundial 2026