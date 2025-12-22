;

VIDEOS. Incautan casi 20 toneladas de cocaína ocultas en madera con destino a España desde el puerto de Arica

El cargamento fue detectado en el puerto gracias a controles especializados, donde canes antidrogas alertaron la presencia de la sustancia.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía Regional de Arica permitió incautar en el puerto de la ciudad casi 20 toneladas de madera impregnada con clorhidrato de cocaína, carga que provenía desde Bolivia y tenía como destino final España.

El procedimiento se originó a partir de análisis de riesgo, inteligencia marítima y control portuario, labores que permitieron detectar irregularidades en un contenedor.

Las diligencias las lideró la Policía Marítima de Dipolmar, junto al Servicio Nacional de Aduanas y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, con apoyo clave de canes antidrogas.

“Rol primordial de los canes”

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, destacó que el hallazgo se dio por la sofisticación del método utilizado.

Con las características de este contenedor en particular es muy novedoso”, señaló, explicando que no se trataba de madera en grandes planchas como en otros casos.

Añadió que la detección fue posible gracias a la experiencia de los equipos especializados, ya que “tanto por el ojo de nuestros analistas como por los canes que participaron y tuvieron un rol primordial, se pudo determinar que aquí había efectivamente cocaína”.

Posteriormente, la PDI desarrolló diligencias investigativas para dimensionar el alcance del cargamento.

“Cerca de 50 toneladas durante el año 2025

El jefe nacional contra el crimen organizado, prefecto inspector Erick Menay, subrayó el alto valor de la droga en el mercado europeo.

De 1.500 dólares puede subir en el puerto de Barcelona a más de 20.000 dólares”, indicó, advirtiendo que se trata de “un negocio detrás de estas maniobras ilícitas bastante rentable para las organizaciones”.

Menay agregó que este decomiso se suma a los resultados obtenidos durante el año, precisando que “la Policía de Investigaciones, sumando este procedimiento, tiene incautadas cerca de 50 toneladas durante el año 2025”.

