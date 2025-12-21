;

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza A H3N2 tras aumento de contagios

La medida fue establecida como una acción anticipatoria para evitar una eventual sobrecarga del sistema sanitario.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Phil Fisk

El Gobierno de Bolivia declaró una alerta epidemiológica preventiva a nivel nacional ante el riesgo de un aumento de contagios por influenza A H3N2, incluida la variante conocida como subclado K, que hasta ahora no ha sido detectada en el país.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Salud como una acción anticipatoria para evitar una eventual sobrecarga del sistema sanitario.

La ministra Marcela Flores explicó que se trata de una estrategia de “gestión de riesgo proactivo”, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta antes de que se registre una crisis. “No esperamos a tener una emergencia sanitaria, nos anticipamos”, señaló.

Revisa también:

ADN

Según la autoridad, la alerta permitirá reforzar la detección temprana de síntomas, priorizar la atención de grupos vulnerables —como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— y asegurar el abastecimiento de medicamentos.

Flores aclaró que la variante H3N2 subclado K no presenta mayor letalidad que otras cepas en circulación desde 2006, pero sí muestra una mayor transmisibilidad, lo que podría incrementar la presión sobre el sistema de salud.

Cabe mencionar que, en lo que va del año, Bolivia ha confirmado 27 casos de influenza A H3N2 y ninguno correspondiente a esta variante.

En tanto, Perú informó recientemente dos casos del subclado K en menores de edad, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre un aumento de contagios en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad