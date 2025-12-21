Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza A H3N2 tras aumento de contagios

El Gobierno de Bolivia declaró una alerta epidemiológica preventiva a nivel nacional ante el riesgo de un aumento de contagios por influenza A H3N2, incluida la variante conocida como subclado K, que hasta ahora no ha sido detectada en el país.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Salud como una acción anticipatoria para evitar una eventual sobrecarga del sistema sanitario.

La ministra Marcela Flores explicó que se trata de una estrategia de “gestión de riesgo proactivo”, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta antes de que se registre una crisis. “No esperamos a tener una emergencia sanitaria, nos anticipamos”, señaló.

Según la autoridad, la alerta permitirá reforzar la detección temprana de síntomas, priorizar la atención de grupos vulnerables —como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— y asegurar el abastecimiento de medicamentos.

Flores aclaró que la variante H3N2 subclado K no presenta mayor letalidad que otras cepas en circulación desde 2006, pero sí muestra una mayor transmisibilidad, lo que podría incrementar la presión sobre el sistema de salud.

Cabe mencionar que, en lo que va del año, Bolivia ha confirmado 27 casos de influenza A H3N2 y ninguno correspondiente a esta variante.

En tanto, Perú informó recientemente dos casos del subclado K en menores de edad, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre un aumento de contagios en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá.