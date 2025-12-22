;

Emergencia aérea: avión de Sky Airlines con destino a Buenos Aires a regresar a Santiago debido a “una falla en un motor”

La tripulación activó protocolos tras una alerta técnica detectada luego del despegue. La operación concluyó sin lesionados.

Martín Neut

Avión de Sky Airlines

Avión de Sky Airlines / KARIN POZO/AGENCIAUNO

Un vuelo de Sky Airline con destino a Buenos Aires debió regresar al Aeropuerto Arturo Merino Benítez luego de que se declarara una emergencia aérea poco después del despegue desde Santiago.

De acuerdo con la información disponible, el vuelo 1820 reportó una alerta por aumento de temperatura en uno de sus motores, lo que llevó al piloto a declarar Mayday y activar los protocolos de seguridad.

La aeronave retornó y aterrizó sin inconvenientes según T13.

La aerolínea explicó que la situación se produjo “tras detectarse una indicación técnica relacionada al sistema de prevención y detección de incremento de temperatura de uno de los motores”, señalando que, tras aplicar los procedimientos establecidos, “dicha alerta cesó”.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que “el piloto declaró emergencia por falla en un motor al momento de despegar, regresando al aeropuerto donde aterrizó sin mayor inconveniente”.

Los pasajeros fueron reubicados en otro avión y recibieron asistencia durante la espera.

