Estudio revela que esta vitamina ayuda a proteger los pulmones de la contaminación del aire

Este hallazgo podría marcar la diferencia para personas expuestas a smog, incendios forestales y aire de mala calidad.

Javiera Rivera

Vitamina C

Vitamina C / 101cats

Un nuevo estudio confirmó que una vitamina común y fácil de encontrar podría convertirse en un aliado para los pulmones frente a uno de los mayores riesgos para la salud: la contaminación del aire.

La investigación, publicada en Environment International, se centró en las partículas finas conocidas como PM2.5, contaminantes microscópicos asociados a enfermedades respiratorias como asma y cáncer de pulmón.

El trabajo fue liderado por investigadores de la University of Technology Sydney (UTS) y se realizó en ratones machos y tejidos pulmonares humanos cultivados en laboratorio, expuestos a partículas PM2.5.

Según los resultados, la vitamina C logró proteger las células pulmonares de daños clave provocados por la contaminación, como la pérdida de mitocondrias —las “centrales energéticas” de la célula—, la inflamación y el estrés oxidativo.

Revisa también

ADN

¿Por qué la vitamina C podría ayudar?

La vitamina C es un potente antioxidante, lo que explica su efecto protector frente al estrés oxidativo generado por contaminantes del aire.

“La suplementación con vitamina C fue efectiva para mitigar los efectos adversos de una exposición de bajo nivel a PM2.5, lo que podría recomendarse a personas de alto riesgo”, escriben Xu Bai y su equipo en el estudio.

Llamado a la precaución

Pese a los resultados alentadores, los autores advierten que aún falta comprobar si estos beneficios se replican en humanos en condiciones reales.

“El estudio sugiere que tomar la dosis máxima permitida de vitamina C podría ayudar, pero siempre se debe consultar con un médico”, señaló Brian Oliver, biólogo molecular de la UTS, advirtiendo sobre el riesgo de sobredosificación con suplementos.

ADN

Alimentos altos en vitamina C / Westend61

