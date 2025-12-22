“El sistema se desbalancea”: la advertencia científica sobre la contaminación ambiental en el lago Vichuquén

Las últimas semanas se ha dado a conocer el preocupante caso de contaminación en el Lago Vichuquén, alertando a las autoridades y poniendo una vez más sobre la mesa el cuidado del medio ambiente y las responsabilidades compartidas a diversos niveles.

Bajo este escenario, Rodrigo Gutiérrez, director alterno del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), advierte sobre la proliferación explosiva de cianobacterias.

Esta consecuencia llegaría como resultado de una acumulación prolongada de nutrientes que ha desequilibrado el ecosistema.

El investigador explicó que el lago recibe más nutrientes de los que puede procesar, particularmente nitrógeno proveniente de actividades humanas.

“Cuando estos ambientes reciben más nutrientes de los que pueden procesar, se transforman en un caldo de cultivo ideal para microorganismos que crecen muy rápido”, detalló.

Factores como el drenaje agrícola, el manejo deficiente de alcantarillados y fosas sépticas, además de residuos orgánicos de sectores aledaños, elevan esta carga nutricional, agravada por aguas poco renovadas y temperaturas más altas.

“El problema no es que estén presentes, sino que el sistema se desbalancea y ellas pasan a dominar”, aclara el experto, teniendo como consecuencia un fuerte desbalance ecológico.

Entre los efectos destaca que consumen oxígeno, deterioran la calidad del agua y liberan toxinas que afectan a animales, personas y al ecosistema completo.

Medidas de restauración

Gutiérrez propone combinar acciones sanitarias urgentes con estrategias de largo plazo, como reducir la entrada de nutrientes mediante restauración ecológica y fitorremediación.

“Es fundamental informar sobre el impacto de ciertos productos de uso doméstico, disminuir las descargas contaminantes y ordenar los usos del lago. Si logramos bajar la carga de nutrientes, les quitamos el alimento a estos microorganismos y el sistema puede comenzar a recuperarse”, sostiene.

El director alterno del iBio hace hincapié en impulsar un trabajo colaborativo con comunidades y autoridades locales para un plan de manejo ambiental.

“No hay soluciones rápidas, pero sí medidas que, bien planificadas, pueden proteger este lago y evitar que situaciones similares se repitan en otros cuerpos de agua del país”, concluye.