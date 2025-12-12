El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Contaminación en el Lago Vichuquén: prohibición de acercarse, muerte de 11 mascotas y comisión del Senado sesionará en terreno

Fue el pasado viernes 5 de diciembre cuando las autoridades declararon como zona de riesgo sanitario al Lago Vichuquén, ubicado en la región del Maule, debido a una contaminación sin precedentes .

Lo anterior se da por la presencia de cianobacterias y una inusual alta salinidad en el cuerpo de agua, lo que representa una amenaza para la salud pública y el ecosistema local.

Agencia UNO | Imagen de archivo del Lago Vichuquén / Juan Gonzalo Guerrero Ampliar

La zona está con prohibición de acercarse por los riesgos sanitarios que implica para las personas y los animales. Se ha reportado la muerte de al menos 11 mascotas por ingerir o tener contacto con el agua.

Acciones que se tomarán en el Lago Vichuquén

A una semana de la entrada en vigencia de la medida, la seremi de Salud del Maule, Carla Manosalva, realizó una evaluación positiva: “No hemos tenido antecedentes de algún caso de posible rash alérgico o intoxicación producto del consumo del agua del lago”.

“Hemos hecho vigilancia en las playas públicas del lago donde tenemos acceso, y hemos podido verificar que la resolución se está cumpliendo a cabalidad”, añadió.

Desde el organismo dijeron que la próxima semana se realizarán nuevas tomas de agua del Lago Vichuquén en el sector de Playa Paula, único espacio público en el lugar, para un nuevo estudio en el Instituto de Fomento Pesquero.