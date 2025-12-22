Desde Brasil vuelven a la carga por Alan Saldivia: su venta podría ser clave en el mercado de Colo Colo

Colo Colo sigue activo en el mercado de transferencias, aunque los albos tienen una gran complicación para armar su plantel para el 2026: el presupuesto.

El horrible 2025, tanto a nivel deportivo como financiero, tiene a Blanco y Negro trabajando con mínimos márgenes en cuanto a refuerzos, por lo que concretar buenas salidas podría ser clave para tener mayor margen de maniobra.

Uno de los nombres que la gerencia deportiva del “Cacique” tiene en carpeta como posible venta es el de Alan Saldivia, quien hace varios mercados viene siendo seducido por distintos clubes del extranjero.

Según información de ADN Deportes, entre este lunes y martes debería llegar una oferta formal desde Vasco da Gama por el defensor uruguayo de 23 años, la cual podría abrir un nuevo escenario en cuanto a incorporaciones.

Esto, porque ya serían tres los centrales que Colo Colo perdería respecto al 2025 (antes, Sebastián Vegas y Emiliano Amor), lo que obligaría a los albos a no buscar solo un zaguero en el mercado, sino que ahora serían dos los apuntados a sumarse a la defensa, donde por ahora solo aparece Jonathan Villagra.