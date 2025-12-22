General ruso es asesinado en atentado con coche bomba en Moscú: apuntan a los “servicios especiales ucranianos”

El Comité de Investigación de Rusia (CIR) anunció en un comunicado la apertura de una investigación por el “asesinato” del teniente general Fanil Sarvarov, director del departamento de formación operativa del Estado Mayor.

Un aparato explosivo colocado bajo un vehículo fue activado este lunes en una calle de Moscú, provocando la muerte del militar. Según el texto oficial, Sarvarov “sucumbió a las heridas” sufridas en la explosión.

Una de las pistas que se barajan está “relacionada” con los “servicios especiales ucranianos”, agrega la nota, aludiendo así a los servicios de inteligencia de Ucrania . Continúa la revisión del lugar de los hechos.

Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad.