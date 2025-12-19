Se acaban los engaños: YouTube toma otra drástica decisión contra los canales que mal utilizan la IA

El desarrollo de la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados, teniendo cada vez más potencia y capacidad, siendo una herramienta más que atractiva para potenciar diversas labores.

Sin embargo, en la industria cinematográfica aún existe cierto nivel de resistencia, sobre todo por parte de los creativos y también del gremio de los actores.

Pero más allá de lo que pueda significar en el trabajo oficial dentro del rubro, esta tecnología también genera revuelo con la falsificación, un tema que tiene bastante profundidad y muchas aristas para analizar.

Bajo este contexto, donde abunda material extraoficial y directamente falsificado manipulado con ayuda de la IA, desde YouTube tomaron una decisión muy importante para frenar este conflicto.

La plataforma está tomando medidas drásticas y concretas contra aquellos canales que generaban millones de visitas (y monetizaban) con tráilers cinematográficos falsos de películas hechos con inteligencia artificial.

En definitiva, la compañía comenzó eliminando dos canales puntuales (Screen Culture y KH Studio), reconocidos en la web, que supieron viralizar sus videos con títulos engañosos pero material fraudulento.

Hay que recordar que YouTube ya había suspendido la monetización publicitaria de ambos a principio de año, tras una pesquisa que expuso la proliferación de estos contenidos engañosos impulsados por la IA generativa.

Aunque volvieron a generar ingresos al etiquetar sus videos como “fan trailer”, “parody” o “concept trailer”, en meses recientes eliminaron esas aclaraciones, lo que alertó a la comunidad por no aclarar la realidad de su contenido.

La decisión de cierre se basa en la violación de las políticas contra spam y metadatos engañosos de la plataforma, según su postura oficial.

Detalles de la operación

La investigación inicial destapó cómo Screen Culture, liderado por Nikhil P. Chaudhari, empleaba un equipo de una docena de editores para combinar material oficial con imágenes generadas por IA, anticipándose al algoritmo de YouTube.

Por ejemplo, publicaron 23 versiones de un tráiler para Los 4 Fantásticos: primeros pasos hasta marzo, algunas superando en búsquedas al tráiler auténtico.

Curiosamente, estudios como Warner Bros Discovery y Sony optaron por redirigir los ingresos publicitarios de estos videos hacia sí mismos, en lugar de reclamar infracciones de copyright.