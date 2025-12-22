;

FOTO. Científicos confirman que nacerá un nuevo océano en medio de un continente que se está partiendo por la mitad

El proceso tectónico iniciado hace 30 millones de años separa las placas Nubia y Somalí a centímetros anuales, asociado a la actividad del Gran Valle del Rift.

Martín Neut

Central Rift Valley

Central Rift Valley / MARCO SIMONCELLI

La revista National Geographic confirmó que el continente africano atraviesa un proceso geológico de gran escala que, con el paso de millones de años, podría derivar en su división en dos masas de tierra y en la formación de un nuevo océano.

Se trata de un fenómeno lento pero sostenido, impulsado por el movimiento de placas tectónicas bajo la superficie terrestre.

ADN

De acuerdo con los estudios citados, la placa africana se está separando en dos subplacas: la Nubia, que concentra la mayor parte del territorio continental, y la Somalí, ubicada hacia el este.

2,5 y 5 centímetros por año

Ambas se alejan entre sí a una velocidad estimada de entre 2,5 y 5 centímetros por año, un ritmo imperceptible a escala humana, pero determinante en términos geológicos.

Este proceso tiene su origen en la región de Afar, al norte de Etiopía, donde la fractura comenzó hace unos 30 millones de años y desde entonces se ha extendido progresivamente hacia el sur.

ADN

Grieta en Kenia / Foto Getty

La ruptura está asociada al Sistema del Rift de África Oriental, una extensa red de fallas que recorre miles de kilómetros y atraviesa países como Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia y Mozambique.

No se trata de un evento inmediato

Investigaciones recientes, como un estudio publicado en 2023 en el Journal of Geophysical Research, explican que la separación es impulsada por la dinámica interna de la Tierra, incluyendo el ascenso de material caliente desde el manto y el adelgazamiento de la corteza continental.

Episodios como la aparición de grandes fisuras visibles en Kenia han reforzado la evidencia de este fenómeno.

Los expertos coinciden en que no se trata de un evento inmediato ni de un riesgo para la población actual, sino de un proceso natural que ilustra cómo la actividad tectónica continúa moldeando la superficie del planeta.

