;

A Alexis le preguntan si le gustaría ver a Pellegrini en La Roja y su respuesta es tajante: “Siempre...”

El tocopillano abordó la posibilidad de que el “Ingeniero” asuma como técnico de la selección chilena y explicó qué le falta al combinado nacional para volver a un Mundial.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Alexis Sánchez, goleador histórico de la selección chilena y actual delantero del Sevilla, se sinceró en una reciente entrevista con el espacio ‘Diarios de Bicicleta’ de ESPN y abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma como técnico de La Roja.

Consultado sobre qué le falta a Chile para volver a competir al más alto nivel y clasificar a un Mundial, el tocopillano fue enfático: “Experiencia y gestión. Y apoyarse entre los chilenos, creo yo”.

Revisa también:

ADN

“Yo veo a los argentinos, a los brasileños, que van todos juntos para adelante. Todos apoyan”, agregó el atacante que hoy, viernes 19 de diciembre, cumplió 37 años.

En esa línea, Sánchez no dudó en proponer a Pellegrini para la banca de la selección chilena: “Lo veo ideal. Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho. Uno que ha ganado todo en la vida”.

“Él va con elegancia, tranquilidad, y eso a veces... Eso es lo que necesita a veces Chile”, sentenció bicampeón de América.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad