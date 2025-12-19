A Alexis le preguntan si le gustaría ver a Pellegrini en La Roja y su respuesta es tajante: “Siempre...”

Alexis Sánchez, goleador histórico de la selección chilena y actual delantero del Sevilla, se sinceró en una reciente entrevista con el espacio ‘Diarios de Bicicleta’ de ESPN y abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma como técnico de La Roja.

Consultado sobre qué le falta a Chile para volver a competir al más alto nivel y clasificar a un Mundial, el tocopillano fue enfático: “Experiencia y gestión. Y apoyarse entre los chilenos, creo yo”.

“Yo veo a los argentinos, a los brasileños, que van todos juntos para adelante. Todos apoyan”, agregó el atacante que hoy, viernes 19 de diciembre, cumplió 37 años.

En esa línea, Sánchez no dudó en proponer a Pellegrini para la banca de la selección chilena: “Lo veo ideal. Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho. Uno que ha ganado todo en la vida”.

“Él va con elegancia, tranquilidad, y eso a veces... Eso es lo que necesita a veces Chile”, sentenció bicampeón de América.