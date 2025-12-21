“Tenemos que normalizar el error como sociedad”: La potente reflexión de Ariel Leporati tras la caída de La Roja Sub 16 en la Copa UC

Este sábado, la selección chilena Sub 16 cayó por 2-1 ante su similar de Argentina en la final de la Copa UC 2025, lo que dejó el título del torneo disputado en el Claro Arena en manos de la “Abiceleste”.

Al término del partido, el técnico nacional, Ariel Leporati, habló en conferencia de prensa y dejó una profunda reflexión a raíz de los errores cometidos por el portero chileno Máximo Hernández.

“Ha sido mucho aprendizaje, una exigencia muy alta. Es lo que vinimos a buscar en esta Copa y se ha dado. En ese sentido estamos contentos para lo bueno, para lo no tan bueno y para evidentemente lo que hay que mejorar urgente", comenzó declarando.

Respecto a la campaña de La Roja, Leporati agregó: “Lo que acaba de pasar en esta Copa para nosotros, en el crecimiento del equipo, es fundamental. El primer partido lo jugamos con Argentina que sinceramente nos pasaron por arriba en todo sentido. Hoy día, cinco días después de ese episodio, pudimos competir mejor, pero aún no fuimos superiores a Argentina y ese es el mensaje que le transmití a los jugadores".

“Quizás en cuatro meses más nosotros estamos peleando el cupo para ir al Mundial en ese mismo partido con Argentina. Lo que queda es mejorar estos cuatro meses, que tengamos este margen para poder seguir avanzando y que los jugadores se vayan con eso", remarcó.

La potente reflexión de Ariel Leporati

Consultado por los errores del portero chileno Máximo Hernández, el DT de La Roja Sub 16 profundizó: "Esto es un análisis un poco más profundo, pero tenemos que normalizar como sociedad, sobre todo con los jóvenes, esto del error, de equivocarse".

“Siento que está muy penalizado el tema de cuando uno intenta algo y falla. Ya somos muy buenos para enjuiciar de que somos malos, de que no servimos. Y tenemos que justamente promover que esto, que el deporte, te enseña justamente a tener episodios duros, a tener que levantarte un día tras otro, de que el errar o el que no te funcionen las cosas no es sinónimo de que no sirves para eso. Es más bien que hay que seguir intentando", continuó.

“Me parece que es súper importante que recalquemos eso. Hay que mejorar sin duda, pero que permitamos un poco más el que hay en este tipo de errores, de equivocaciones, para poder seguir avanzando y progresando", insistió.

Finalmente, Leporati reveló el diálogo que tuvo con Hernández tras el partido. “Uno, es parte del proceso. Dos, hay que marcarle el error, porque si solamente permitimos el error y no intervenimos en el error, se va a seguir repitiendo. Es parte del aprendizaje, pero se lo hicimos saber y después viene toda la confianza que le podemos dar, evidentemente", sentenció.