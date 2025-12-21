;

Se fue con polémica de Colo Colo y ahora se ofrece para volver a jugar “gratis”: sorpresa total en Macul

A través de redes sociales, Martín Rodríguez manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta del “Cacique”.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras oficializar a Matías Fernández como su primer refuerzo, Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de pases y en las últimas horas recibió el ofrecimiento de un viejo conocido para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026.

Se trata de Martín Rodríguez, actual delantero del Erzurumspor de la Segunda División de Turquía, quien se ofreció para regresar al Estadio Monumental, incluso con la condición de jugar “gratis”.

ADN

Fue a través de su cuenta de TikTok donde el extremo nacional confirmó su deseo de volver a vestir la camiseta del “Cacique”, club al que defendió en dos periodos y tuvo una polémica salida en 2021.

Todo comenzó con la pregunta de un seguidor en un video que publicó el jugador en la red social. “Like si volverías a Colo Colo por una temporada gratis”, escribió uno de los usuarios.

La respuesta de Rodríguez fue clara: le dio like al comentario y escribió: “Ahora fijo”. Luego, respondió a otra pregunta similar y agregó: “Sin problema bro”.

Cabe recordar que Martín Rodríguez tuvo una polémica salida en su última etapa como jugador de Colo Colo en 2021, año en el que volvió y alcanzó a estar apenas 3 meses tras ejecutar su cláusula de salida para partir al Altay Spor de Turquía.

En la actual temporada, el atacante ha disputado un total de 11 partidos con el Erzurumspor, cinco de ellos como titular, y con un registro de un gol y una asistencia en 518 minutos jugados.

ADN
ADN

