VIDEOS. Argentina se proclama campeón de la Copa UC 2025 tras derrotar a Chile en la final
La Roja Sub 16 no pudo quedarse con el título del torneo juvenil organizado por Universidad Católica.
Este sábado, La Roja Sub 16 cayó en la final de la Copa UC 2025 ante su similar de Argentina, que se coronó campeón del torneo juvenil organizado por Universidad Católica.
La Albiceleste se impuso por 2-1 gracias a los dos goles que marcó Giovanni Baroni, mientras que Lucas López descontó para Chile. El encuentro se disputó en el Estadio Claro Arena.
Además del partido entre chilenos y argentinos, esta tarde se jugó el duelo por el tercer puesto, en donde Perú venció 1-0 a Colombia con la solitaria anotación de Gonzalo Álvarez.
Revisa los goles de la final entre Chile y Argentina por la Copa UC
