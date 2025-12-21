“Me siento preparado para dirigir a un grande... Sé que en algún momento llegará la oportunidad, no me voy a apurar”

Tras consagrarse campeón de la Copa Chile 2025 y renovar su contrato con Huachipato, el técnico nacional, Jaime García, se sinceró en una reciente entrevista donde repasó la última temporada y abordó sus chances de llegar a uno de los denominados clubes “grandes”.

“Estoy súper claro que puedo llegar lejos, pero va de la mano de una experiencia sólida. En Huachipato yo estoy feliz, me siento capacitado para brindar muchas más cosas y competir en campeonatos internacionales", comentó el DT en diálogo con LUN.

Aunque el desafío de jugar la Copa Libertadores es un gran atractivo para quedarse en Talcahuano, García no escondió su deseo de dirigir a Colo Colo, Universidad de Chile o la UC, pese a no contar con un representante.

“No estoy en contra del representante. Simplemente, he tenido un proceso que elegí viniendo un poquito más de atrás. No es que tenga algo en contra de ellos o ellos en contra mío, solo que creo que vale más entenderse directamente con los dirigentes”, afirmó.

“Puede que nos cueste un poquito más, pero a mí me gusta el camino del proceso. Y sé que en algún momento me llegará la oportunidad, no me voy a apurar”, remarcó.

Finalmente, Jaime García afirmó sentirse preparado para dirigir a uno de los tres grandes del fútbol chileno. “Absolutamente, pero yo nunca he sido soberbio ni ando tapando bocas”, sentenció el estratega de 48 años.