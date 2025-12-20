Partirá a otro club extranjero: Brayan Cortés se despide de Peñarol con sentido mensaje

Este sábado, Brayan Cortés se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje para despedirse de Peñarol y de sus hinchas, todo esto tras finalizar su préstamo en el cuadro uruguayo.

“Querido Pueblo carbonero, hoy quiero despedirme de todos ustedes. Cuando se dio la oportunidad de vestir estos colores no dudé un segundo. La historia de este club, la gente y la hinchada, me motivó a dejar de lado muchas cosas con tal de vestir el escudo más grande del Uruguay”, escribió el arquero chileno en una publicación en Instagram.

“Fue una experiencia inolvidable, si bien no terminó cómo pretendíamos, levantar una Copa Uruguaya y un torneo Clausura es un orgulloso para mí. Luchamos en conjunto contra todo y todos. Aun así quedamos al debe, pero en mi corazón llevaré hermosos recuerdos y una experiencia que me enriqueció en lo deportivo y en lo personal”, agregó el iquiqueño.

“Gracias a Diego y su cuerpo técnico por confiar en mí, gracias a los dirigentes, compañeros, utileros, funcionarios y a la gente que día a día trabajó por nosotros en los aromos”, concluyó.

Cortés seguirá jugando en el extranjero

El pase de Brayan Cortés le sigue perteneciendo a Colo Colo, pero no será parte del plantel 2026 del “Cacique”.

Según información de ADN Deportes, el portero nacional partirá a préstamo al Puebla de México, donde jugará la próxima temporada.