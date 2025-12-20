;

Partirá a otro club extranjero: Brayan Cortés se despide de Peñarol con sentido mensaje

El arquero nacional finalizó su préstamo en el cuadro uruguayo y asumirá un nuevo desafío en 2026.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Este sábado, Brayan Cortés se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje para despedirse de Peñarol y de sus hinchas, todo esto tras finalizar su préstamo en el cuadro uruguayo.

“Querido Pueblo carbonero, hoy quiero despedirme de todos ustedes. Cuando se dio la oportunidad de vestir estos colores no dudé un segundo. La historia de este club, la gente y la hinchada, me motivó a dejar de lado muchas cosas con tal de vestir el escudo más grande del Uruguay”, escribió el arquero chileno en una publicación en Instagram.

“Fue una experiencia inolvidable, si bien no terminó cómo pretendíamos, levantar una Copa Uruguaya y un torneo Clausura es un orgulloso para mí. Luchamos en conjunto contra todo y todos. Aun así quedamos al debe, pero en mi corazón llevaré hermosos recuerdos y una experiencia que me enriqueció en lo deportivo y en lo personal”, agregó el iquiqueño.

Revisa también:

ADN

“Gracias a Diego y su cuerpo técnico por confiar en mí, gracias a los dirigentes, compañeros, utileros, funcionarios y a la gente que día a día trabajó por nosotros en los aromos”, concluyó.

Cortés seguirá jugando en el extranjero

El pase de Brayan Cortés le sigue perteneciendo a Colo Colo, pero no será parte del plantel 2026 del “Cacique”.

Según información de ADN Deportes, el portero nacional partirá a préstamo al Puebla de México, donde jugará la próxima temporada.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad