;

Jaime García aclara su futuro y confirma a qué club dirigirá en 2026: “No he firmado, pero hay un compromiso”

El técnico chileno se refirió a su situación contractual tras consagrarse campeón de la Copa Chile con Huachipato.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Huachipato se consagró campeón de la Copa Chile por primera vez en su historia. El cuadro acerero venció por penales a Deportes Limache en una vibrante final y, de paso, logró su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

A días de la consagración, Jaime García, técnico del equipo de Talcahuano, salió al paso de los rumores sobre su futuro y reconoció que, aunque todavía no ha firmado su renovación, seguirá en la banca de los “Siderúrgicos” de cara al 2026.

Revisa también:

ADN

“En el papel no he firmado (la renovación), pero hay un compromiso y eso se respeta, tanto para mí como para ellos (la dirigencia)”, dijo el estratega chileno en diálogo con DSports.

En esa línea, García puntualizó la importancia de darle continuidad a un proceso y agregó: “A mí me gustan los desafíos y cuando van más allá del tiempo, creo que al final te llevan a un camino sin ripios, a un camino que va a terminar bien”.

“Fíjate en los procesos, cómo terminan cuando hay solidez de un cuerpo técnico, cuando se quedan más de siete o 10 jugadores en el equipo. Generalmente, eso termina para bien”, remarcó.

“Hay técnicos que vienen a hacer la pasada para irse y esto está súper bien, que ocupan al club como trampolín y no hay problema en eso. Yo no tengo nada con los extranjeros, absolutamente, pero siento que cuando hay procesos que se respetan, siempre terminan bien”, insistió.

Finalmente, Jaime García detalló cómo es su relación con la directiva de Huachipato. “Esto es igual que un pololeo. Tú te vas a pelear, hay cosas que a mí no me gustan y se las digo, ellos también. Tenemos esa confianza de poder decirnos las cosas”, sentenció.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad