Jaime García aclara su futuro y confirma a qué club dirigirá en 2026: “No he firmado, pero hay un compromiso”

Huachipato se consagró campeón de la Copa Chile por primera vez en su historia. El cuadro acerero venció por penales a Deportes Limache en una vibrante final y, de paso, logró su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

A días de la consagración, Jaime García, técnico del equipo de Talcahuano, salió al paso de los rumores sobre su futuro y reconoció que, aunque todavía no ha firmado su renovación, seguirá en la banca de los “Siderúrgicos” de cara al 2026.

“En el papel no he firmado (la renovación), pero hay un compromiso y eso se respeta, tanto para mí como para ellos (la dirigencia)”, dijo el estratega chileno en diálogo con DSports.

En esa línea, García puntualizó la importancia de darle continuidad a un proceso y agregó: “A mí me gustan los desafíos y cuando van más allá del tiempo, creo que al final te llevan a un camino sin ripios, a un camino que va a terminar bien”.

“Fíjate en los procesos, cómo terminan cuando hay solidez de un cuerpo técnico, cuando se quedan más de siete o 10 jugadores en el equipo. Generalmente, eso termina para bien”, remarcó.

“Hay técnicos que vienen a hacer la pasada para irse y esto está súper bien, que ocupan al club como trampolín y no hay problema en eso. Yo no tengo nada con los extranjeros, absolutamente, pero siento que cuando hay procesos que se respetan, siempre terminan bien”, insistió.

Finalmente, Jaime García detalló cómo es su relación con la directiva de Huachipato. “Esto es igual que un pololeo. Tú te vas a pelear, hay cosas que a mí no me gustan y se las digo, ellos también. Tenemos esa confianza de poder decirnos las cosas”, sentenció.