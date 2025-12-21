;

Máximas de 36ºC: Meteorología amplía aviso por altas temperaturas a 5 regiones de Chile

La actualización incorpora a la Región Metropolitana.

Javiera Rivera

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este domingo el aviso por altas temperaturas que mantenía vigente para la zona central del país, ampliándolo a tres nuevas regiones e incorporando a la Región Metropolitana.

Inicialmente, el aviso consideraba solo a las regiones de Coquimbo y Valparaíso, pero ahora también abarca a la Metropolitana, O’Higgins y Maule, ante el aumento proyectado de las temperaturas máximas para los próximos días.

Según explicó la DMC, este tipo de aviso se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, especialmente para grupos de riesgo.

Máximas llegarían a 36 grados

El fenómeno se extenderá desde la tarde del martes 23 hasta la tarde del jueves 25 de diciembre y está asociado a una vaguada costera.

En esta actualización, Meteorología elevó la temperatura máxima prevista desde 34° hasta 36° en algunos sectores del país.

En la región de Valparaíso, los valles precordilleranos podrían alcanzar entre 34° y 36° durante el jueves 25. En tanto, la Región Metropolitana registraría temperaturas de hasta 34° tanto en el valle como en la cordillera de la costa, especialmente entre miércoles y jueves.

En Coquimbo, se esperan máximas de hasta 33° en sectores de precordillera y valles precordilleranos durante el martes. En O’Higgins y Maule, las temperaturas podrían llegar a 33° en zonas de valle y precordillera el jueves 25.

Finalmente, el organismo llamó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

