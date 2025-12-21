Funcionario de la FACH y su hija de 7 años mueren en choque en Ruta 5 Sur

Santiago

Un funcionario activo de la Fuerza Aérea de Chile y su hija de siete años fallecieron tras un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este domingo en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 114, en la comuna de Rengo, región de O’Higgins.

Según antecedentes entregados por Carabineros de Chile, el hecho se produjo cuando una camioneta impactó por la parte posterior al vehículo menor en el que se trasladaba una familia de cuatro personas. A raíz del choque, el conductor del automóvil murió en el lugar, mientras que su esposa y sus hijas de 7 y 15 años fueron trasladadas en estado grave a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la menor de las niñas falleció debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, el conductor de la camioneta fue detenido al comprobarse que manejaba en estado de ebriedad.

Personal de la SIAT quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente.