Las cifras corresponden a ingresos brutos mensuales.

Javiera Rivera

Estos son los sueldos más altos del Estado en Chile: hay cargos que superan los $17 millones

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones dio a conocer una radiografía de los sueldos que reciben las principales autoridades de Chile, poniendo bajo la lupa los sueldos del sector público y las diferencias entre cargos.

El informe detalla las remuneraciones de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de empresas del Estado, incluyendo a sus principales asesores. Los datos corresponden a montos mensuales y permiten comparar los ingresos entre los distintos niveles de responsabilidad.

La publicación de estas cifras vuelve a abrir el debate sobre la estructura salarial del Estado de Chile, en un contexto marcado por la discusión sobre gasto fiscal, transparencia y equidad en el uso de recursos públicos.

Ranking de los sueldos más altos del Estado de Chile

  • Presidente BancoEstado: $17.903.898
  • Vicepresidente BancoEstado: $17.903.898
  • Fiscal BancoEstado: $17.903.898
  • Gerente General BancoEstado: $17.903.898
  • Gobernadores regionales (promedio): $10.312.063
  • Presidente de la República: $10.046.124
  • Subsecretarios (promedio): $9.881.171
  • Ministros de Estado (promedio): $9.103.332
  • Diputados y senadores (promedio): $7.348.983
  • Delegados presidenciales (promedio): $6.502.794
  • SEREMIS (promedio): $6.009.209
  • Asesores del Presidente de la República (promedio): $2.887.423

Estas cifras corresponden a los ingresos brutos de los cargos considerados y no incluyen eventuales asignaciones variables ni descuentos legales, por lo que los montos líquidos pueden diferir.

