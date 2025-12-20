Estos son los sueldos más altos del Estado en Chile: hay cargos que superan los $17 millones
Las cifras corresponden a ingresos brutos mensuales.
La Comisión para la Fijación de Remuneraciones dio a conocer una radiografía de los sueldos que reciben las principales autoridades de Chile, poniendo bajo la lupa los sueldos del sector público y las diferencias entre cargos.
El informe detalla las remuneraciones de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de empresas del Estado, incluyendo a sus principales asesores. Los datos corresponden a montos mensuales y permiten comparar los ingresos entre los distintos niveles de responsabilidad.
La publicación de estas cifras vuelve a abrir el debate sobre la estructura salarial del Estado de Chile, en un contexto marcado por la discusión sobre gasto fiscal, transparencia y equidad en el uso de recursos públicos.
Revisa también
Ranking de los sueldos más altos del Estado de Chile
- Presidente BancoEstado: $17.903.898
- Vicepresidente BancoEstado: $17.903.898
- Fiscal BancoEstado: $17.903.898
- Gerente General BancoEstado: $17.903.898
- Gobernadores regionales (promedio): $10.312.063
- Presidente de la República: $10.046.124
- Subsecretarios (promedio): $9.881.171
- Ministros de Estado (promedio): $9.103.332
- Diputados y senadores (promedio): $7.348.983
- Delegados presidenciales (promedio): $6.502.794
- SEREMIS (promedio): $6.009.209
- Asesores del Presidente de la República (promedio): $2.887.423
Estas cifras corresponden a los ingresos brutos de los cargos considerados y no incluyen eventuales asignaciones variables ni descuentos legales, por lo que los montos líquidos pueden diferir.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.