Estos son los sueldos más altos del Estado en Chile: hay cargos que superan los $17 millones / Pavel Tochinsky

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones dio a conocer una radiografía de los sueldos que reciben las principales autoridades de Chile, poniendo bajo la lupa los sueldos del sector público y las diferencias entre cargos.

El informe detalla las remuneraciones de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de empresas del Estado, incluyendo a sus principales asesores. Los datos corresponden a montos mensuales y permiten comparar los ingresos entre los distintos niveles de responsabilidad.

La publicación de estas cifras vuelve a abrir el debate sobre la estructura salarial del Estado de Chile, en un contexto marcado por la discusión sobre gasto fiscal, transparencia y equidad en el uso de recursos públicos.

Ranking de los sueldos más altos del Estado de Chile

Presidente BancoEstado : $17.903.898

: $17.903.898 Vicepresidente BancoEstado : $17.903.898

: $17.903.898 Fiscal BancoEstado : $17.903.898

: $17.903.898 Gerente General BancoEstado : $17.903.898

: $17.903.898 Gobernadores regionales (promedio) : $10.312.063

: $10.312.063 Presidente de la República : $10.046.124

: $10.046.124 Subsecretarios (promedio) : $9.881.171

: $9.881.171 Ministros de Estado (promedio) : $9.103.332

: $9.103.332 Diputados y senadores (promedio) : $7.348.983

: $7.348.983 Delegados presidenciales (promedio) : $6.502.794

: $6.502.794 SEREMIS (promedio) : $6.009.209

: $6.009.209 Asesores del Presidente de la República (promedio): $2.887.423

Estas cifras corresponden a los ingresos brutos de los cargos considerados y no incluyen eventuales asignaciones variables ni descuentos legales, por lo que los montos líquidos pueden diferir.