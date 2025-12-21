De México a Quillota: San Luis sorprende en el mercado y ficha a dos excompañeros de ‘Chupete’ Suazo

San Luis de Quillota sigue moviéndose en el mercado con el objetivo de reforzar su plantel para la temporada 2026, año que marcará el estreno de Humberto Suazo como director técnico de los “Canarios”.

El exdelantero nacional será el encargado de conducir al cuadro de la región de Valparaíso en la Primera B y luchar por uno de los dos cupos de ascenso a la Primera División 2027. Para eso, decidió fichar a dos excompañeros de Monterrey.

A través de redes sociales, los mexicanos Gael Acosta y Luis Guillermo Madrigal fueron confirmados como nuevos refuerzos de San Luis. Ambos compartieron camarín con Suazo en el inicio de sus carreras, cuando “Chupete” ya vivía sus últimos años en los “Rayados”.

“El extremo izquierdo de 33 años llega a defender la camiseta Canaria desde México, donde vistió los colores de Monterrey, Venados F.C, Querétaro F.C, y otros más”, escribió la institución quillotana sobre el fichaje de Acosta.

Por otro lado, sobre Madrigal agregaron: “El delantero mexicano de 32 años llega al Canario para sumar toda su experiencia y defender la camiseta amarilla este 2026 ‘Memo’, cuenta con pasos en Monterrey, C.D. Guadalajara, Club Necaxa, Querétaro F.C. entre otros".

Con los arribos de Acosta y Madrigal, San Luis ya suma ocho refuerzos para la temporada 2025, luego los fichajes ya confirmados de Sergio Vergara, Ignacio Meza, Franco Cortés, Nicolás Peranic, Daniel Modarnes, Vicente Durán.

