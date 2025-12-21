Es uno de los estadios más icónicos de Chile y cerrará sus puertas en 2026 por este motivo: histórica remodelación

El Estadio Calvo y Bascuñán vivirá importantes transformaciones durante la temporada 2026. En las últimas horas, la Municipalidad de Antofagasta dio nuevos pasos para iniciar las obras de remodelación del recinto, que contemplan el reemplazo de la cancha de césped natural por un gramado sintético.

Así lo confirmó alcalde de la comuna, Sacha Razmilic, ante la prensa local: “Estamos llevando en los próximos días al Concejo Municipal una modificación presupuestaria. El municipio tiene los recursos para transformar el coliseo principal –la cancha 1– y poner una cancha sintética de estándar internacional".

En esa línea, el edil detalló que el nuevo césped artificial tendrá un estándar similar al utilizado en uno de los mejores recintos del país. “Estamos hablando de la misma cancha, el mismo proveedor que está hoy día en el Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, no menos que eso”, aseguró.

El alcalde también se refirió a la intención de que el nuevo campo tenga un uso más amplio, incorporando otras disciplinas: “Además, con una especificación para que se certifique su uso para rugby internacional, estamos en conversaciones con la selección de rugby de Chile, Los Cóndores, para que también puedan venir a jugar acá”.

“Además, la pista de atletismo tendrá la misma calidad y marca que hoy día tiene el Estadio Nacional. O sea, habría una cancha en el coliseo principal con las tres certificaciones, algo que no existe en Chile. Una cancha certificada FIFA, de la World Rugby Association y también una cancha tipo nivel 1 en atletismo", añadió.

Los plazos y la localía de Deportes Antofagasta

Por otro lado, Sacha Razmilic reveló los plazos que se manejan para la remodelación del Calvo y Bascuñán y las consecuencias que traerá para Deportes Antofagasta, club que se verá obligado a buscar un nuevo recinto para ejercer su localía en la Primera B.

“La implementación de aquello, dado que solamente las carpetas, no es algo que tome años, pero sí meses. Una vez que tengamos los fondos aprobados por el Consejo, eso va a una licitación. Esperamos que las canchas estén terminadas hacia fines de agosto", explicó.

“Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que la cancha del Parque Juan López esté habilitada perfectamente para que Deportes Antofagasta no tenga que jugar ni un solo partido fuera de la comuna y podamos seguir trabajando acá. Ese es el objetivo", sentenció.

De momento, la remodelación del Estadio Calvo y Bascuñán tendrá que esperar la aprobación del Concejo Municipal de Antofagasta. De sortear ese paso, iniciaría sus mejoras post festival de Antofagasta hasta agosto del 2026.