Las primeras palabras de Humberto Suazo como entrenador de San Luis de Quillota: “No le tengo miedo al desafío”

“Siempre he sido una persona de carácter, sé liderar bien los grupos”, afirmó “Chupete” a las comunicaciones del club.

Humberto Suazo sorprendió a todos con la oficialización de que será el nuevo entrenador de San Luis de Quillota para la temporada 2026, a menos de un mes de haber colgado los botines en la misma institución.

“Chupete” toma la banca del cuadro “Canario” con la clara misión de reestructurar al equipo y, en diálogo con el equipo de comunicaciones del club, dejó sus primeras impresiones sobre este nuevo desafío en su carrera.

Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío, es lo más importante que tengo en mi cabeza. Han pasado cosas más duras, por lo que esto para mí es una motivación”, comenzó diciendo el exdelantero.

“Ya sé cómo se maneja el club; los jugadores jóvenes que hay, los que se pueden proyectar y los que van a venir. Cuando uno hace las cosas, le gusta hacerlas bien: a veces te van a resultar, otras no, pero he sido siempre competitivo en mi vida”, agregó.

Acerca de cómo le ayudará su experiencia como futbolista ahora en su rol de DT, comentó: “Siempre he sido una persona de carácter, sé liderar bien los grupos, entonces, por ese lado, es un avance importante. Sé cómo reacciona el jugador cuando juega y cuando no; eso me lo ha dado la experiencia y los entrenadores que he tenido”.

Además, también respondió cómo le gustaría que jugara su equipo. “Sin dudas que me gustan los jugadores buenos para la pelota; creo que esa va a ser la base: jugadores con buena técnica, que sean de confianza y que hayan jugado conmigo. Creo que en eso se va a basar el equipo y, dependiendo de lo que se arme, vamos a ver cómo jugar, pero lo principal es formar un grupo sólido”, sentenció “Chupete” Suazo.

