Pudo jugar la Copa Libertadores, pero eligió firmar por este equipo del fútbol chileno: fichaje inesperado

Luego de dejar O’Higgins y sonar en dos grandes del fútbol chileno, Moisés González definió su futuro y será nuevo refuerzo de Universidad de Concepción.

Bastián Lizama

Moisés González, quien fue una de las grandes figuras de la última campaña de O’Higgins de Rancagua, puso fin a su etapa en la institución celeste luego de no llegar a acuerdo para renovar su vínculo de cara a la temporada 2026.

El defensor central de 25 años quedó libre y, aunque su nombre comenzó a sonar en dos grandes del fútbol chileno como Universidad Católica y Colo Colo, finalmente tendrá otro inesperado destino.

ADN

Según informó el periodista César Luis Merlo, González se convertirá en nuevo refuerzo de Universidad de Concepción, elenco campeón de la Primera B y que logró su anhelado ascenso a la Primera División.

“El futbolista llega como agente libre desde O’Higgins y firmará en los próximos días contrato por 3 años", detalló el comunicador.

Con esto, el zaguero nacional dejará pasar la oportunidad de jugar la Copa Libertadores 2026, certamen al que el “Capo de Provincia” accedió tras quedarse con el tercer lugar del Campeonato Nacional y donde disputará la Fase 2 ante Bahía de Brasil.

De concretarse su arribo a Universidad de Concepción, Moisés González vivirá su primera experiencia en el fútbol chileno fuera de Rancagua. En la última temporada, jugó un total de 25 partidos entre el torneo local y la Copa Chile.

