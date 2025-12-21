;

Un campeón de Copa Libertadores se acerca al fútbol chileno: quedó libre y fue ofrecido a este equipo

Tras su histórico ascenso a Primera División, Deportes Concepción podría dar un verdadero golpe al mercado de fichajes.

Deportes Concepción sigue celebrando su ascenso a Primera División. El cuadro penquista venció a Cobreloa en la final de la Liguilla de la Primera B y volverá a disputar la categoría de honor después de 17 años de ausencia.

Ahora, la gran tarea del equipo de Patricio Almendra será potenciar su plantel de cara a la próxima temporada, donde tendrá acción en tres frentes: el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

Para eso, el “León de Collao” ya comenzó a moverse en el mercado de fichajes y tendría la posibilidad de fichar a un jugador que supo ser campeón de la Copa Libertadores.

Se trata de César Bernardo Dutra, arquero brasileño que levantó el trofeo más importante de América con la camiseta de Flamengo en 2019. Según informó Sabes Deportes, el golero de 33 años fue ofrecido a Deportes Concepción.

“Actualmente, el jugador se encuentra sin club tras finalizar su vinculo en el Boavista, de Portugal. Situación que tendrá que ser evaluada por la directiva del club para tomar decisiones", detalló el citado medio.

César, como es conocido en Brasil, también cuenta con pasos por Ponte Preta, Ferroviária y Bahía. Además, fue parte de la selección brasileña Sub 20, donde ganó el Mundial de la categoría en 2011.

